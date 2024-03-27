В Киеве негодуют: «Пока мы терпим удары, Европа торгует с Россией»

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Военные возможности России далеки до истощения, и украинцам нужно быть готовыми, что удары по инфраструктуре и военным объектам будут продолжаться.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиаэксперт Кирилл Новиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не идёт ли Россия ва-банк, используя такое количество ракет, которые приводят к разрушениям инфраструктуры, и вынуждая нас или наших партнёров пойти на какие-то уступки? Я не думаю, что Россия идёт таким образом ва-банк. Наверное, этот террор нам придётся ещё некоторое время терпеть, и максимально использовать переговорный процесс, чтобы на Украине появлялось всё больше необходимого оружия. А санкции приводили к тому, чтобы Россия не имела возможности производить своё смертоносное оружие», – сказал эксперт.

Однако он пожаловался, что несмотря западные комплектующие всё равно попадают в России.

«Количество иностранных комплектующих, в том числе европейских, наших партнёров, которые нашли в сбитых ракетах, чрезвычайно велики. Непропорционально к тому, о чём мы договариваемся в контексте санкций», – резюмировал Новиков.