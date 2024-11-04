В Киеве негодуют: Позволяем русским освобождать Донбасс без разрушения важных объектов

Вадим Москаленко.  
04.11.2024 22:56
  (Мск) , Киев
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Вандализм, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


На Донбассе Украина стремительно теряет критически важные месторождения редких ископаемых.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Донбассе Украина стремительно теряет критически важные месторождения редких ископаемых. Об этом в интервью...

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«Вы помните заявление, «Мирный план Зеленского», о том, что у нас там есть ископаемые, и целый перечень, в котором присутствовал литий. Так вот. Лития уже нет. Основные месторождения лития – это как раз Покровский район, который мы успешно оставляем.

И у меня основные вопросы – по поводу темпов. Новогродовка взята за два дня, Селидово, если совсем оптимистично – за неделю. Это довольно крупные промышленные центры», – сетовал Снегирев.

По его мнению, промышленность не должна оставаться русским в целом виде – перед отходом ВСУ шахты следует затапливать, а электростанции – уничтожать.

«Причём настораживает факт передачи промышленной инфраструктуры в практически нетронутом виде. В Новогродовке три шахты с коксующимся углём отошли оккупантам. Причём местная администрация даже забыла выключить водоотлив и энергоснабжение.

Аналогичные вопросы возникнут по Курховской ТЭС. Если, не дай бог, она перейдёт в рабочем состоянии, то возникают вопросы и к СБУ, и к Донецкой администрации. Почему промышленная инфраструктура отдаётся в рабочем состоянии?!», – возмутился укро-аналитик.

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