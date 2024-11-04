В Киеве негодуют: Позволяем русским освобождать Донбасс без разрушения важных объектов

На Донбассе Украина стремительно теряет критически важные месторождения редких ископаемых.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вы помните заявление, «Мирный план Зеленского», о том, что у нас там есть ископаемые, и целый перечень, в котором присутствовал литий. Так вот. Лития уже нет. Основные месторождения лития – это как раз Покровский район, который мы успешно оставляем.

И у меня основные вопросы – по поводу темпов. Новогродовка взята за два дня, Селидово, если совсем оптимистично – за неделю. Это довольно крупные промышленные центры», – сетовал Снегирев.