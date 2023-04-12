В Киеве негодуют: Русские научились обходить нефтяное эмбарго

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Русские искажают сигналы местоположения танкеров с нефтью, благодаря чему на картинках у мировых морских сервисов нет информации о нарушении эмбарго.

Об этом на своей странице в соцсети пишет покинувший в 2014 году Крым экономист, ныне главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже несколько дней имеем шикарный пример использования РФ технологии GPS-спуфинга вблизи выхода/входа из порта Новороссийск. Мощный передатчик установлен в аэропорту «Геленджик». Он забивает сигналы АИС всех танкеров, подставляет свои координаты вместо реальных, то есть искажает треки танкеров с российской нефтью и нефтепродуктами (как известно, все это под санкциями в виде эмбарго ЕС и G7). Цель состоит в том, чтобы заставить получателя сигнала неправильно определить местоположение танкера», – написал Клименко.

Он объяснил, что из-за этого в морских сервисах не фиксируется пребывание танкера в порту Новороссийск.

«В результате, например, получается, что танкер вышел из итальянского порта AUGUSTA, время выхода 2023-03-25 и идет напрямую к итальянскому порту TARANTO, куда планирует прибыть 2023-04-15 (именно так – между двумя итальянскими портами, расстояние 600 км, уходит 20 дней). Зачем это делается? Дело в том, что во многих агентствах (как мировых информационных, так и маркетинговых) анализируют движение танкеров с помощью специальных программ, которые используют («подтягивают») информацию из тех самых мировых морских сервисов. Вот они и «подтянут» вместо Новороссийска Таранто или Аугусту…», – пояснил Клименко.

«А потом в этих агентствах выходит новость, что нефтяной трафик из РФ уменьшается, танкеры не нарушают эмбарго, следовательно все ок. И эта информация распространяется, копипастится тысячами СМИ, ложится в аналитические отчеты и в результате искажает уже не радиосигналы, а политические выводы…» – сокрушается Клименко.

Комментируя пост, украинский военный эксперт Павел Лакийчук предположил, что данные технологии применяются в Севастополе.

«Надо бы обратить внимание на Севастополь после июльской атаки дронов на штаб ЧФ орки начали РЭБ-подавление GPS-сигналов в центре города и в районах мест дислокации частей ЧФ. А после атаки 22 марта зона РЭБ расширилась, да еще и применяется GPS-спуфинг. Надеются таким образом уберечься… Но дудки!» – написал Лакийчук.