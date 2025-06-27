В Киеве негодуют – украинские беженцы на Западе предпочитают говорить по-русски
Проживающие в западных странах украинские беженцы в отсутствие мовных патрулей предпочитают общаться на русском языке.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Буквально позавчера, не буду говорить какой горсовет, там где-то было пять обращений к омбудсмену по поводу их выступлений на русском. Это горсовет, не маленький город в Полтавской области.
Также они продукцию подписывают на русском языке, которая идет на экспорт. То есть, с точки зрения сегодняшнего законодательства это не нарушение. Но они не пишут на украинском. Они говорят, мы все выполняем, а на экспорт – русский», – возмутился Чалый.
«Почему? Потому что большая часть украинцев, ну несколько миллионов, выехали вынужденно на Запад. В Европу, в Америку, в Канаду. И там, кроме английского, немецкого, французского, у них второй язык какой? Русский. Русские церкви. Россияне вкладывают в это деньги. Школы создают сейчас для временных беженцев от войны украинцев. Вкладывают в средства медиа, они вкладывают даже в культурные различные мероприятия.
На Канарах открыли какой-то культурный русский фестиваль. Янукович же там сидит, на Канарах. То есть эта проблема существует – как сохранить за границей это украинство», – грустно добавил он.
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