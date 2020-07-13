В Киеве негодуют: Вино из Крыма безнаказанно продается на Украине

13.07.2020

В нарушении санкционной политики Украины по отношению к Крыму и ЛДНР украинским законодательством состава преступления не предусмотрено.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил бывший «представитель» президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В интернет-магазине Киева можно свободно купить вино завода «Массандра». С юридической точки зрения – немыслимая ситуация, но фактически она есть. То есть ввозят это вино через подконтрольные боевикам ОРДЛО. Насколько можно говорить о неотвратимости наказания за нарушение санкций, установленных Украиной?» – спросил радиоведущий.

«Есть одна большая проблема: у нас вообще нет наказаний за нарушение санкций. Процедуры реализации санкционного запрета в украинском законодательстве не выписаны. Эта проблема существует достаточно давно. К сожалению, ни правительство, ни органы, привлечённые к этой сфере, на сегодня не обладают расписанными механизмами. К сожалению, СНБО, который должен координировать реализацию санкционной политики, этих полномочий так и не получил по факту. Поэтому на практике именно когда мы это переводим в вопрос ответственности, самой ответственности фактически не наступает.

То есть нужно различать санкционные воздействия на бизнес, на счета, на имущество, и какую-то ответственность за нарушения – это разные вещи, ответственности у нас практически нет», – заявил Бабин.

«Это включает в себя две проблемы. Первая – отсутствие ответственности как таковой и вторая – это чёрный-серый бизнес, который в любом случае незаконен. Например, как правило у нас ведётся какое-то противодействие силовыми структурами не в силу санкционной политики, а в силу нарушения бизнесом конкретных запретов уголовного кодекса, например, речь о поставках товаров в Крым, речь о бизнесе на оккупированных территориях Востока, из этого уже выходят механизмы какого-то юридического преследования. Но в целом, проблема общая: если вы нарушаете санкции, то состава какого-то преступления в этом нет», – посетовал фейковый экс-представитель Крыма.