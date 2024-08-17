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Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр поддерживает курс, избранный ДНР в 2014 году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в тесно связанном с американским посольством киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет театровед Юлия Самборская.

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«14 августа 2024 года в театре провели первое собрание коллектива после летнего отпуска. Кроме планов, стало известно, что коллектив театра пополнился новыми актерами из Алтайского края. Также объявили о продолжении работы по реализации проектов путинского фонда культурных инициатив. На удивление, финансирование театра не сведено к словам «вы там держитесь». Кроме официальных зарплат, работники театра (правда, не все) получают значительно большие суммы, которые российские кураторы передают напрямую не в конверте, а в мешке (без шуток)», – признает Самборская.

Она обращает внимание, что символика театра присутствовала на разных мероприятиях, связанных с военной тематикой: конкурсе-фестивале «Огни Кремлевской Москвы», благотворительной акции «Zа Победу!», патриотическом фестивале «Автомат и гитара», на вручении медали «За освобождение Мариуполя» на территории завода «Азовсталь».

«Театр остается верен поддержке сепаратистской группировки, которая нынче в Донецке называет себя властью», – продолжает автор.

Особое возмущение ее вызывает то, что ряд представителей театра до сих пор являются заслуженными и народными артистами Украины.

«Если по некоторым техническим или другим причинам СНБО не сможет найти информацию о директоре и ее команде в открытом доступе, прошу на сайт «Миротворец», – пишет театровед-доносчица, прикрепив соответствующий скрин с печально известного ресурса.

«Каждый раз, когда я читаю о сепаратистском искусстве, у меня возникает вопрос: вернем мы Донбасс — и как дальше жить вместе с этими сепаратистами? Как их простить? На самом деле все просто. Методичка прощения давно прописана в Уголовном и Уголовном процессуальном кодексах Украины, – грозит Самборская. – И еще, думаю, в деоккупированном Донецком театре имени Бровуна сепаратистов не останется, ведь при первой же угрозе они все сбегут на «историческую Родину» — за поребрик».