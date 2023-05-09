«В Киеве нет уверенности в успехе наступления» – Карасёв

Вадим Москаленко .  
09.05.2023 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Киевское руководство откладывает обещанное наступление, потому что осознаёт нехватку сил для пробития российской обороны.

Об этом в эфире телеканала «Новости live» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство откладывает обещанное наступление, потому что осознаёт нехватку сил для пробития российской обороны....

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«Мы не наступаем, потому что не хватает военного ресурса, чтобы быть уверенными в успехе. Наступать надо тогда, когда есть военные возможности и уверенность в том, что будет военный успех.

А уверенности нет. Потому что есть проблемы с авиацией, нужна поддержка с воздуха, соответствующие ПВО, которое работало против вражеской авиации. Нужно пройти серьёзные оборонительные редуты. В общем, надо быть подготовленными. Поэтому отступление и откладывается», – догадался Карасёв.

«Снарядов не хватает. Банальная вещь, а стрелять с пушек нечем, или в экономном режиме. Но тогда мы ограничены в штурмовых и нападающих возможностях», – добавил политолог.

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