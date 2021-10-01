В Киеве – новая стрельба по авто высокопоставленного чиновника

01.10.2021 14:27 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В Киеве в четверг, 30 сентября, неизвестный выстрелил в сторону автомобиля председателя Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил сам чиновник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Вчера я был в служебной командировке в г. Винница. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был совершен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет», – написал Хромов.

Вероятного стрелка уже задержали правоохранители. По словам Анатолия Хромова, ему ничего не известно о мотивах злоумышленника.

«Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий», – добавил глава госархива.

«Сложно увидеть здесь какую-то подоплеку, связанную с должностью руководителя Государственной архивной службы, сложно также придать произошедшему какой-либо политический окрас. Я думаю, что диапазон предположение о мотивах преступления может быть очень широким – от ошибки до психопатии преступника. Вероятно, следствие будет искать мотив преступления, который поможет понять им произошедшее и сформулировать свою версию. Вопрос в другом. Стрельба велась среди бела дня, пострадавший мог запросто погибнуть. Ранение челюсти очень опасно, если бы пуля попала чуть выше, то был бы труп. То есть то, что водитель не погиб, это ещё счастливая случайность. Вопрос заключается в том, что это маркер ситуации в самой стране. Мы видим, что выстрелы звучат всё чаще, они направлены на людей, занимающих высокие должности», – прокомментировал инцидент президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.