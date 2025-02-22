В Киеве ноют: Трамп методично сдает Украину
Для президента США Дональда Трампа очень важно перезагрузить отношения с Россией.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский политолог Петр Олещук.
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«Трамп методично сдает Украину не потому, что «обижен на Украину», или «обижен на украинского президента». Трамп хочет перезагрузить отношения с Россией, хочет их сделать хорошими, активизировать торговлю, потому что видит в этом не только выгоду от российских ресурсов, но и способ ослабления Китая через отрыв важного китайского сателлита», – считает автор.
Он называет характеризует Украину для Трампа как «естественное препятствие на этом пути, которое надо устранить».
«Но просто сдать большое демократическое государство как-то «не очень», поэтому сначала надо его дискредитировать. Думаю, может дойти и до обвинений украинцев в каннибализме. На что не пойдешь ради геополитики? Даже если мы все соберемся на площадях и будем торжественно славить «святого короля и императора Дональда Трампа» — это ни на что не повлияет, потому что здесь дело в геополитике и геополитических расчетах», – убежден политолог.
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