В Киеве ноют: Трамп методично сдает Украину

Игорь Шкапа.  
22.02.2025 14:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Для президента США Дональда Трампа очень важно перезагрузить отношения с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский политолог Петр Олещук.

Для президента США Дональда Трампа очень важно перезагрузить отношения с Россией. Об этом, передает...

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«Трамп методично сдает Украину не потому, что «обижен на Украину», или «обижен на украинского президента». Трамп хочет перезагрузить отношения с Россией, хочет их сделать хорошими, активизировать торговлю, потому что видит в этом не только выгоду от российских ресурсов, но и способ ослабления Китая через отрыв важного китайского сателлита», – считает автор.

Он называет характеризует Украину для Трампа как «естественное препятствие на этом пути, которое надо устранить».

«Но просто сдать большое демократическое государство как-то «не очень», поэтому сначала надо его дискредитировать. Думаю, может дойти и до обвинений украинцев в каннибализме. На что не пойдешь ради геополитики? Даже если мы все соберемся на площадях и будем торжественно славить «святого короля и императора Дональда Трампа» — это ни на что не повлияет, потому что здесь дело в геополитике и геополитических расчетах», – убежден политолог.

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