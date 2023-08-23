В Киеве ноют: Выборы в ЕС лишат Украину союзников

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Политические процессы в Европе, а также вход ее стран в предвыборную гонку говорят о том, что Украина может лишиться своих союзников.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бондаренко, в странах ЕС много тех, кто критически относится к помощи Украине и кризису, который она спровоцировала.

«Мы можем потерять даже тех союзников, которые есть сейчас. Осенью состоятся выборы в Словакии, там прогнозируется победа евроскептического бока и приход ко власти премьера Фицо, который не скрывает, что критически относится к Украине, украинской тематике, который является другом Орбана и так далее. Это первый момент – Словакия. Второй момент – в Европе приближаются выборы в Европарламент, и предыдущие выборы в местные органы власти уже дают очень тревожную тенденцию. Скажем, в Австрии в Граце и Зальцбурге – двух самых больших после Вены городах, победили коммунисты, которых никто не слышал после 50-х годов, которые, казалось, сошли с политической арены», – сказал эксперт.

«В Германии во многих землях набирают силу и демонстрируют способность победить «Альтернатива для Германии» – крайне правая политическая сила, которая к тому же довольно лояльно относится к России. Поэтому, когда Шольц говорит, что мы можем помогать Украине только до определенной меры и не можем вызвать кризисные явления у себя в стране, не можем позволить себе воевать с Россией, не можем, чтобы война в Украине превратилась в нашу войну с Россией, он знает, что говорит. Те же самые события происходят во Франции и так далее. И в значительной степени удар по экономике Европы, который пришелся после войны, которая началась в феврале прошлого года, привел к очень серьезным критическим настроениям к нынешнему политическому истеблишменту в Европе. Потому очень много будет тех в Европе, которые будут говорить: «А давайте каким-то образом их помирим, давайте просто перестанем им помогать, закроем краник, и они сами помирятся». Потому нужно проявить много сил и энергии нашим дипломатам, чтобы убедить в необходимости дальнейшей помощи Украине», – заявил Бондаренко.