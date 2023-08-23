В Киеве ноют: Выборы в ЕС лишат Украину союзников

Анатолий Лапин.  
23.08.2023 10:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 499
 
Война, Выборы, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Политические процессы в Европе, а также вход ее стран в предвыборную гонку говорят о том, что Украина может лишиться своих союзников.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политические процессы в Европе, а также вход ее стран в предвыборную гонку говорят о...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Бондаренко, в странах ЕС много тех, кто критически относится к помощи Украине и кризису, который она спровоцировала.

«Мы можем потерять даже тех союзников, которые есть сейчас. Осенью состоятся выборы в Словакии, там прогнозируется победа евроскептического бока и приход ко власти премьера Фицо, который не скрывает, что критически относится к Украине, украинской тематике, который является другом Орбана и так далее. Это первый момент – Словакия.

Второй момент – в Европе приближаются выборы в Европарламент, и предыдущие выборы в местные органы власти уже дают очень тревожную тенденцию. Скажем, в Австрии в Граце и Зальцбурге – двух самых больших после Вены городах, победили коммунисты, которых никто не слышал после 50-х годов, которые, казалось, сошли с политической арены», – сказал эксперт.

«В Германии во многих землях набирают силу и демонстрируют способность победить «Альтернатива для Германии» – крайне правая политическая сила, которая к тому же довольно лояльно относится к России. Поэтому, когда Шольц говорит, что мы можем помогать Украине только до определенной меры и не можем вызвать кризисные явления у себя в стране, не можем позволить себе воевать с Россией, не можем, чтобы война в Украине превратилась в нашу войну с Россией, он знает, что говорит.

Те же самые события происходят во Франции и так далее. И в значительной степени удар по экономике Европы, который пришелся после войны, которая началась в феврале прошлого года, привел к очень серьезным критическим настроениям к нынешнему политическому истеблишменту в Европе. Потому очень много будет тех в Европе, которые будут говорить: «А давайте каким-то образом их помирим, давайте просто перестанем им помогать, закроем краник, и они сами помирятся».

Потому нужно проявить много сил и энергии нашим дипломатам, чтобы убедить в необходимости дальнейшей помощи Украине», – заявил Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть