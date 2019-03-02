В Киеве обернулся скандалом суд над экс-главой Минздрава Крыма

02.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Днепровский районный суд Киева со скандалом затягивает рассмотрение дела задержанного на Украине по обвинению в госизмене экс-министра здравоохранения российского Крыма Петра Михальчевского – судьи, несмотря на протесты адвоката, буквально сбежали из зала заседаний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам адвоката Михальчевского Валентина Рыбина, прокурор изменил текст обвинения, убрав оттуда формулировку о том, что глава крымского Минздрава перешел «на сторону врага». Однако арестованного все так же подозревают в госизмене, но уже на основании того, что он просто работал в новой российской власти.

Зачитав это, судьи перенесли заседание на неделю и спешно удалились из зала под призывы Рыбина продолжить заседание.

«Ваша честь, что происходит? Вы должны спросить у нас, нуждаемся ли мы в необходимости перенести нам срок или нет. Ваша честь, вы нарушаете закон! Вы должны отложить заседание на семь дней только в том случае, если мы об этом просим», – заявил вслед убегающим судьям Рыбин.

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Его отец Владимир Рыбин, также входящий в правозащитную группу, обвинил судей в трусости перед СБУ, по заказу которой процесс искусственно затягивается.

«Сдается мне, современный нацистский бандеровский режим шумерии в своей животной свирепости переплюнул даже Берию и Мюллера. Дело доктора Михальчевского навсегда останется тяжелым, черным, несмываемым пятном позора на всей судебной системе постмайданной страны, победившей гидность, на репутации трусливых судей Днепровского суда г.Киева, никак не могущих набраться мужества и, пересилив дрожь в коленках, наконец, сказать троглодитам из укрогестапо – «Мы судьи или твари дрожащие?» – комментирует Рыбин-старший.

Напомним, что Михальчевский стал первым главой Минздрава уже российского полуострова в марте 2014 года и пробыл в этом статусе до июня того же года, когда глава Крыма Сергей Аксенов настоял на увольнении чиновника. На полуострове его обвиняли в «крышевании» схем по линии Минздрава, а также злоупотреблениях с распределением гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Ранее на суде арестованный Михальчевский заявил, что не участвовал в референдуме по воссоединению полуострова с Россией, а после отставки проживает в Киеве, куда вернулся «домой».

«Себя виновным я не считаю. Я сюда вернулся, домой, осознанно. Никаких противоправных действий во вред суверенитета Украины я не проводил, в референдуме участия я не принимал и никоим образом я его не организовывал», — заявлял Михальчевский.