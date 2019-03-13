В Киеве обещают: Донецк, Луганск, Симферополь и Севастополь будут разрушены

13.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Считающие себя украинскими патриотами жители Крыма и Донбасса обязаны вести подрывную деятельность против России, в противном случае Украина должна относиться к ним как к подданным второго сорта, которых не стоит жалеть, когда Киев активизирует боевые действия для возвращения утраченных территорий.

Об этом в эфире «Магнолия ТВ» заявил украинский радикал, экс-глава УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, которые находятся на оккупированных территориях и не ведут подпольную войну, или те люди, которые не выехали оттуда на свободную Украину, они являются предателями по формальным признакам. Вот, как гражданин, одни же платят налоги сепарам или московской агентуре, они с ними всё равно, так или иначе, сотрудничают, и даже по формальным признакам они являются коллаборационистами, к которым не должно быть никакой жалости», – заявил радикал.

«Это – провокация, эпатаж, как вы когда-то говорили о многих ваших акциях и высказываниях, или сознательная позиция? Как может быть коллаборационистом, например, бабушка-инвалид, которая не может подняться с постели и куда-то выехать?» – спросил ведущий.

«Тогда она – не гражданка. Тогда она просто, скажем, подданная второго сорта. Если мы считаем их подданными второго сорта, тем более не надо о них заботиться, пусть сами о себе позаботятся. Если она гражданка, она должна была выехать, сбежать на свободную территорию», – ответил Корчинский.

«Как человек может это сделать, нет родственников, он парализован, что он может сделать?» – уточнил вопрос журналист.

«Ясно, что там есть какое-то количество людей, которые находятся в коме и не могут принимать никаких решений на оккупированных территориях, есть какое-то количество слепоглухонемых на оккупированных территориях – это, действительно, нечастные люди, и ясно, что про них каким-то образом нужно беспокоиться, но такие люди не услышат ни моих слов, ни ваших, они не услышат и московской пропаганды. То есть, этих несколько сот человек, действительно, жаль. Всех остальных мне, например, не жалко», – объяснил националист.

«Печально, что так получилось, но надо отдавать себе отчёт, что вернуть территории мы можем только военным путём, других путей не существует. Возвращение военным путём – процедура не очень «вкусная» для людей, которые на оккупированных территориях. Это означает, что города и сёла будут разрушены, там будут бои. Будут уличные бои в Донецке, значит, какая-то часть его будет разрушена, будут бои в Луганске, будет разрушена часть Луганска, Шахтёрска, значительная часть Горловки, потому что мы будем их отвоёвывать.

Мы будем отвоёвывать Крым – это значит, что пострадает Симферополь, Севастополь и много других городов. Нужно понимать, что все разговоры о том, что это возможно вернуть другим путём – обман», – добавил Дмитрий Корчинский.