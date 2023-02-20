В Киеве обещают к лету «выйти к Крыму и окружить Донецк»
К лету 2023 года банеровцы смогут накопить мощную группировку для «полного разгрома» российской армии.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«К лету будут подготовлены в первую очередь люди. Сейчас в странах НАТО готовятся порядка 70-100 тысяч специалистов, которые будут обучены и снаряжены.
А самое главное – они будут включены в современную информационную систему ведения боя. У них будет современная бронетехника и всё, что необходимо, чтобы не только обороняться, но и наступать.
Примерно к лету они будут подготовлены, и к лету же будут подтянуты все вооружения. Политики говорят про следующий год, очень, какие-то утечки. Не надо обращать на это внимания.
Поставкой вооружения занимается специальная логистическая группа НАТО под руководством специалистов США. Я очень надеюсь, что к лету это всё будет собрано воедино, наши бойцы подготовлены, и дальше мы перейдём в контрнаступление», – уверяет Кочетков.
Он подчеркнул, что летом ВСУ должны «выйти к Крыму и окружить Донецк», после чего можно будет начать «выдвигать свои условия Москве».
«Это и будет кульминация. Направления нашего удара должны быть такими, чтобы поражение рашистов было совершенно очевидным. Это может быть выход к Азовскому морю в направлении Мелитополь-Бердянск. Это может быть выход на уровень перешейка в Крым, в сторону Армянска.
Это может быть серьёзное продвижение в Донбассе. Не обязательно брать Донецк, его можно обойти. Такие позиции и обеспечат нам справедливые условия переговоров, которые, с моей точки зрения, неизбежны.
Это будет самый сложный период всей этой войны, где столкновение достигнет наивысшего противостояния», – мечтал политтехнолог.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.