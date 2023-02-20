В Киеве обещают к лету «выйти к Крыму и окружить Донецк»

Вадим Москаленко.  
20.02.2023 21:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


К лету 2023 года банеровцы смогут накопить мощную группировку для «полного разгрома» российской армии.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К лету 2023 года банеровцы смогут накопить мощную группировку для «полного разгрома» российской армии....

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«К лету будут подготовлены в первую очередь люди. Сейчас в странах НАТО готовятся порядка 70-100 тысяч специалистов, которые будут обучены и снаряжены.

А самое главное – они будут включены в современную информационную систему ведения боя. У них будет современная бронетехника и всё, что необходимо, чтобы не только обороняться, но и наступать.

Примерно к лету они будут подготовлены, и к лету же будут подтянуты все вооружения. Политики говорят про следующий год, очень, какие-то утечки. Не надо обращать на это внимания.

Поставкой вооружения занимается специальная логистическая группа НАТО под руководством специалистов США. Я очень надеюсь, что к лету это всё будет собрано воедино, наши бойцы подготовлены, и дальше мы перейдём в контрнаступление», – уверяет Кочетков.

Он подчеркнул, что летом ВСУ должны «выйти к Крыму и окружить Донецк», после чего можно будет начать «выдвигать свои условия Москве».

«Это и будет кульминация. Направления нашего удара должны быть такими, чтобы поражение рашистов было совершенно очевидным. Это может быть выход к Азовскому морю в направлении Мелитополь-Бердянск. Это может быть выход на уровень перешейка в Крым, в сторону Армянска.

Это может быть серьёзное продвижение в Донбассе. Не обязательно брать Донецк, его можно обойти. Такие позиции и обеспечат нам справедливые условия переговоров, которые, с моей точки зрения, неизбежны.

Это будет самый сложный период всей этой войны, где столкновение достигнет наивысшего противостояния», – мечтал политтехнолог.

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