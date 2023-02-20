В Киеве обещают к лету «выйти к Крыму и окружить Донецк»

К лету 2023 года банеровцы смогут накопить мощную группировку для «полного разгрома» российской армии.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К лету будут подготовлены в первую очередь люди. Сейчас в странах НАТО готовятся порядка 70-100 тысяч специалистов, которые будут обучены и снаряжены.

А самое главное – они будут включены в современную информационную систему ведения боя. У них будет современная бронетехника и всё, что необходимо, чтобы не только обороняться, но и наступать.

Примерно к лету они будут подготовлены, и к лету же будут подтянуты все вооружения. Политики говорят про следующий год, очень, какие-то утечки. Не надо обращать на это внимания.

Поставкой вооружения занимается специальная логистическая группа НАТО под руководством специалистов США. Я очень надеюсь, что к лету это всё будет собрано воедино, наши бойцы подготовлены, и дальше мы перейдём в контрнаступление», – уверяет Кочетков.