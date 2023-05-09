Киевское руководство будет продолжать постоянные теракты и атаки дронами по крупным городам России.

Об этом в эфире радио «НВ» (рупор киевских «соросят») заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А давайте представим, что девятого мая что-то прилетит на Красную площадь. Что это будет означать?» – спросили в студии.

«Это будет означать, что война понемногу приходит в Россию. Она уже пришла, хотя бы в виде тех же самых дронов, разных инцидентов. Если что-то станется, война о себе напомнит.

Бумеранг возвращается в Россию, и война огненным дыханием будет напоминать о себе. И, рано или поздно, это придёт в Москву. Девятого мая, или позже, это неважно, но это неминуемо.

Это будет в разных формах. И даже в форме войны внутри самой России между русскими. Очень показательны все эти публичные разборки между Пригожиным, Кадыровым. Пока что это на словах, но рано или поздно дойдёт до разборок в силовой форме», – разглагольствовал Фесенко, славящийся политической проституцией, – ведь в предыдущие годы он обслуживал Порошенко, считающегося главным конкурентом Зеленского.