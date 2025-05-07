В Киеве обещают новое вторжение ВСУ на территорию России

Вадим Москаленко.  
07.05.2025 22:32
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Украина намерена осуществить новые попытки вторжения на территорию России, как это произошло минувшим летом в Курской области.

Об этом в эфире «Канала 24» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина намерена осуществить новые попытки вторжения на территорию России, как это произошло минувшим летом...

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«В приграничье Курской области так же, как в приграничье Белгородской и Брянской областей, происходят боевые действия и стычки. Действуют украинские диверсанты, действуют наши штурмовые подразделения для того, чтобы а) в рамках превентивной деятельности помешать формированию ударных группировок российских войск, а, во-вторых, ищем слабые места в вражеской обороне, чтобы эту слабость использовать на перспективу.

Разумеется, я не готов прогнозировать, когда именно и в каких масштабах и рамках будет происходить наступление наших сил обороны на территорию РФ. Хотя, мне кажется абсолютно справедливым утверждение Зеленского – война должна вернуться на те территории, откуда она пришла. Речь, разумеется, о территории РФ», – сказал Селезнёв.

«То, что происходят в Курской, Белгородской, Брянской областях – это абсолютно рациональный военный подход. И ключевое: таким образом, мы демонстрируем всему миру, что война целиком вероятно может проходить, в том числе, на территориях РФ», – добавил нацист.

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