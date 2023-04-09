В Киеве обещают новые удары по Крымскому мосту

Вадим Москаленко.  
09.04.2023 20:28
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украина продолжит наносить удары по всем доступным логистическим российским узлам, в том числе и Крымскому мосту, чтобы разорвать связь полуострова с остальной Россией.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, украинский военный эксперт Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина продолжит наносить удары по всем доступным логистическим российским узлам, в том числе и...

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Ведущий напомнил о дальнобойной украинской ракете, сбитой над Феодосией, и поинтересовался, стоит ли ожидать новых ударов по Крымскому мосту.

«Безусловно. Дело в том, что Крым очень сильно зависит от логистических маршрутов, которые должны обеспечивать все потребности военного контингента, дислоцированного там…

Сухопутный коридор, с одной стороны, существует, а с другой, он находится под постоянным артиллерийским контролем украинских сил. Даже железную дорогу, которая идёт с Волновахи до Мелитополя, Россия не имеет возможности отремонтировать и восстановить для использования, потому что украинские подразделения близ Угледара имеют возможность постоянно наносить ракетные удары по этой железной дороги», – сказал Селезнев.

Он уверен, что удары по логистическим узлам, в случае успеха, помогут ВСУ повторить херсонский сценарий.

«При условии разрушения Крымского моста логистика путинской армии в Крыму будет критически ослаблена. А это значит, они столкнутся с проблемой, с которой они сталкивались во время попыток удержать правый берег Днепра на территории Херсонской области. Потому что войска есть, и много, но ещё надо обеспечивать возможность их функционирования, что не выходит. Потому что мосты через Днепр были под огневым контролем украинских сил.

Примерно с такой же проблемой столкнутся русские оккупанты, если мы сможем разрушить, или существенно повредить Крымский мост», – резюмировал экс-спикер Генштаба ВСУ.

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