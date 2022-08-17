В Киеве обещают разобраться со «смешанными браками» граждан РФ и Украины в Крыму
После «деоккупации» Крыма все носители паспорта РФ должны покинуть территорию полуострова.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявила представитель президента Украины в несуществующей «Автономной Республике Крым» меджлисовка Тамила Ташева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Крыму произошел такой факт, как автоматически навязанное гражданство. Все люди, которые на момент 2014 г. проживали на территории полуострова, согласно российскому законодательству, автоматически, фактически как рабы, крепостные, приобрели российское гражданство. У всех людей, в большинстве, кроме где-то 1,5 тыс. лиц или до 3 тыс. человек – точно сейчас не скажу, имеют оккупационный крымский паспорт.
Согласно украинскому законодательству, мы его не признаем. В целом, какие-либо документы не признаем, которые выдают на оккупированной территории», – вещала нацистка.
«Единственным гражданством, которое есть у наших людей, является украинский паспорт. Поэтому мы говорим о тех людях, которые приехали. Это – до 800 тыс. лиц приезжего населения РФ. Разные подсчеты. Этих лиц мы однозначно будем просить, требовать выехать с территории полуострова, потому что они заехали на территорию Крыма незаконно. Поэтому, согласно действующему законодательству Украины, международного права, те лица, которые незаконно пересекли границу и оказались на территории, должны принудительно выехать. Выдворение с территории Крыма», – заявила Ташева.
По ее словам, решается вопрос и о разъединении браков между лицами с украинскими и российскими паспортами.
«Есть более сложные вопросы, над которыми мы сейчас работаем. Это вопрос тех лиц, которые родились уже на территории оккупированного полуострова в браке – гражданскому, официальному – неважно – между гражданами Украины и России. Каким образом считать это лицо – первичным будет российское гражданство или украинское? Это более тяжелые случаи. Но если они въехали незаконно, то, скорее всего, не будут иметь права.
Вопрос сложный, множество людей, есть смешанные браки, возможно, кто-то мог приехать и на законных основаниях. Однако Украина будет рассматривать все эти дела, имеют ли они (крымчане – ред.) право претендовать даже на вид на жительство на Украине. Остальные лица должны выехать однозначно», – подытожила фейковая назначенка.
Спасибо!
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