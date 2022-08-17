В Киеве обещают разобраться со «смешанными браками» граждан РФ и Украины в Крыму

После «деоккупации» Крыма все носители паспорта РФ должны покинуть территорию полуострова.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила представитель президента Украины в несуществующей «Автономной Республике Крым» меджлисовка Тамила Ташева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму произошел такой факт, как автоматически навязанное гражданство. Все люди, которые на момент 2014 г. проживали на территории полуострова, согласно российскому законодательству, автоматически, фактически как рабы, крепостные, приобрели российское гражданство. У всех людей, в большинстве, кроме где-то 1,5 тыс. лиц или до 3 тыс. человек – точно сейчас не скажу, имеют оккупационный крымский паспорт.

Согласно украинскому законодательству, мы его не признаем. В целом, какие-либо документы не признаем, которые выдают на оккупированной территории», – вещала нацистка.

«Единственным гражданством, которое есть у наших людей, является украинский паспорт. Поэтому мы говорим о тех людях, которые приехали. Это – до 800 тыс. лиц приезжего населения РФ. Разные подсчеты. Этих лиц мы однозначно будем просить, требовать выехать с территории полуострова, потому что они заехали на территорию Крыма незаконно. Поэтому, согласно действующему законодательству Украины, международного права, те лица, которые незаконно пересекли границу и оказались на территории, должны принудительно выехать. Выдворение с территории Крыма», – заявила Ташева.