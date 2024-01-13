В Киеве обещают жестокую расправу над вороватыми военкомами

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Ужесточение мобилизации в условиях многочисленных коррупционных скандалов с сотрудниками военкоматов, становящихся миллионерами на торговле «белыми билетами», приведет к социальному взрыву и внесудебным расправам на Украине.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая мобилизация не доведёт до добра. Демонизация самой структуры ТЦК (новое название военкомаов, – ред.) и сотрудников, нагнетается всеобщая ненависть к людям, которые работают в этих структурах. Возможно, таким образом хотят ударить по Залужному, хотят таким образом просто показать, что все вопросы к военным. Но бьют и по самим ТЦК. И, если все думают, что всё будет как во 2014 году, кога «Беркутовцев» поставили на колени, а потом люстрировали и простили… я думаю, озлобленность народа будет такой, что не дай Бог довести до серьёзной трагедии, в которой пострадают в первую очередь сотрудники ТЦК», – сказал Бондаренко.

«Ведь значительная часть людей вернётся с фронта, не все они погибнут. Кто-то вернётся калеками, кто-то вернётся с поломанной психикой. Они будут ловить в первую очередь тех, кто его поймал и отправил туда. Таким образом, они будут мстить государству, которое отправило их на фронт. Ещё вопрос, успеют ли они добежать до границы», – подытожил политолог.