В Киеве обескуражены: Независимые от США СМИ считают Украину виновной в войне

Анатолий Лапин.  
08.11.2023 14:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, СМИ, Украина


Иностранная пресса в странах, не подчиняющихся США, возлагает ответственность за боевые действия на Украине не на Россию, а на Киев. При этом, ВСУ напрямую называются националистами, которые ущемляют права граждан, а война признается гражданской.

Об этом в интервью беглому иноагенту, лишенному в России адвокатского статуса Марку Фейгину заявил украинский политтехнолог, бывший крымчанин Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иностранная пресса в странах, не подчиняющихся США, возлагает ответственность за боевые действия на Украине...

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По его словам, независимые от США СМИ признают Украину частью российского государства.

«Ты хорошо знаком с прессой Южной Африки – хоть одну газету можешь назвать? И я даже не назову тебе. Или, например, с прессой Аргентины или Чили? К  сожалению, нет – это знают узкие специалисты. А, вот, если бы мы туда заглянули, мы бы ужаснулись тому, как подаются новости из Украины. Меня периодически заносит – так получилось, что я изучал испанский язык, читаю испаноязычную прессу, в частности из Латинской Америки. Это просто трэш и угар», – жалуется политтехнолог.

«Я молчу про Венесуэлу, это в принципе понятно. Даже аргентинская пресса, например, как она пишет? Или пресса Бразилии, как это в принципе, в значительной мере подается? Это подается как конфликт, в котором украинские националисты ущемляли часть своих граждан, которые являлись длительное время частью Советского Союза, России.

Потом их присоединили к Украине, в частности Крым, и Украина не уделяла им должное внимание. Поэтому это гражданский конфликт или гражданская война – вот такие формулировки используются. По сути, идет перекладывание [вины] за развязывание войны с России на Украину», – заявил Березовец.

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