В Киеве обеспокоены: день, когда Украине откажут в помощи, все ближе
Вопрос целесообразности дальнейшей поддержки Украины давно беспокоит американских политиков, и даже визит Владимира Зеленского в Вашингтон не может гарантировать, что финансирование будет продолжено.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тема соразмерности помощи Украине со стороны США, надо ли помогать, или надо уменьшить, она уже гуляет [в Вашингтоне]. Возможно, присутствие Зеленского поможет Байдену пролоббировать двадцать четыре миллиарда военной помощи, девять миллиардов финансовой.
Но это уже намного меньше, чем было в прошлом году. Поскольку багаж войны – это совсем не то, с чем можно идти, и побеждать на выборах», – сказал Золотарев.
Он подчеркнул, что Запад в любой момент может прекратить поставки, и тогда разрушенная Украина останется только с огромными долгами.
«В какой-то момент могут сказать: «Это предел наших возможностей, в остальном сами думайте. Вы же как бы суверенная страна, у вас и экономика должна быть, и оборонный потенциал. Как-то выходите из ситуации».
А выход из ситуации может оказаться крайне болезненным. Это можно видеть по проекту бюджета, где две трети идёт на военные нужды.
И какой дефицит – этот триллион гривен должен быть покрыт займами, грантами. А если не получится? Пока эти цифры выплясываются. То, что способен дать ЕС – это четыре миллиарда ежегодно. Это было бы замечательно для страны не живущей в условиях войны. Но для страны, которая ежедневно несёт экономические и финансовые потери, это капля в море. Война стоит на порядок дороже», – подытожил политолог.
Спасибо!
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