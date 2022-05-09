В Киеве обеспокоены: РФ вдвое увеличила количество «Калибров» в Чёрном море

Россия стремительно увеличивает число носителей крылатых ракет в акватории Чёрного моря.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Азовской и Черноморской операционных зон, корабли Черноморского Флота в акватории Чёрного и Азовского морей продолжают выполнять задания по изоляции районов ведения боевых действий, ведут разведку и предоставляют огневую поддержку своим войскам на Приморском направлении.

Отмечу, что в акватории Чёрного моря по состоянию на сейчас находится уже 7 носителей ракет морского базирования типа «Калибр», их суммарный ракетный залп может составлять до 50 ракет», – сказал Мотузяник.