В Киеве обеспокоены: РФ вдвое увеличила количество «Калибров» в Чёрном море
Россия стремительно увеличивает число носителей крылатых ракет в акватории Чёрного моря.
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается Азовской и Черноморской операционных зон, корабли Черноморского Флота в акватории Чёрного и Азовского морей продолжают выполнять задания по изоляции районов ведения боевых действий, ведут разведку и предоставляют огневую поддержку своим войскам на Приморском направлении.
Отмечу, что в акватории Чёрного моря по состоянию на сейчас находится уже 7 носителей ракет морского базирования типа «Калибр», их суммарный ракетный залп может составлять до 50 ракет», – сказал Мотузяник.
При этом, согласно ранним сводкам спикера, ещё на прошлой неделе в акватории Чёрного моря таких носителей было три, а их суммарный залп составлял до 20 ракет.
Спасибо!
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