В Киеве обеспокоены: РФ вдвое увеличила количество «Калибров» в Чёрном море

09.05.2022  19:58 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Россия, Украина
Новости Украины

Россия стремительно увеличивает число носителей крылатых ракет в акватории Чёрного моря.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия стремительно увеличивает число носителей крылатых ракет в акватории Чёрного моря. Об этом на...

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«Что касается Азовской и Черноморской операционных зон, корабли Черноморского Флота в акватории Чёрного и Азовского морей продолжают выполнять задания по изоляции районов ведения боевых действий, ведут разведку и предоставляют огневую поддержку своим войскам на Приморском направлении.

Отмечу, что в акватории Чёрного моря по состоянию на сейчас находится уже 7 носителей ракет морского базирования типа «Калибр», их суммарный ракетный залп может составлять до 50 ракет», – сказал Мотузяник.

При этом, согласно ранним сводкам спикера, ещё на прошлой неделе в акватории Чёрного моря таких носителей было три, а их суммарный залп составлял до 20 ракет.

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