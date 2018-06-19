19.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Спецслужбы, Украина

В Киеве обеспокоены ростом партизанского подполья на Донбассе


Военно-политическое руководство Украины крайне обеспокоено тем фактом, что на контролируемых украинскими военными территориях Донбасса растет протестная активность населения и активизируется партизанское подполье.

Об этом во время брифинга сообщил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первую очередь, это связано с увеличением недовольства населения данных территорий регулярными обстрелами со стороны самих, так называемых, украинских защитников. Наиболее резонансными подобными случаями являются обстрел школы в Светлодарске и поселка Железное, где погибла 15-ти летняя школьница.

Открытые обстрелы со стороны украинских боевиков, спровоцировавшие рост недовольства среди населения на оккупированных Киевом территориях, сводит на ноль все пропагандистские усилия украинских боевиков по «демонизации» ДНР. В связи с этим, главарь украинских оккупационных формирований Наев вынужден был временно отложить проведение акции по героизации самого себя, и переключиться на работу с местным населением», – рассказал Даниил Безсонов.

Начальник пресс-службы ВС ДНР отметил, что по указанию командующего ООС Сергея  Наева были сформированы несколько групп пропагандистов, задачей которых является взаимодействие с администрациями для «промывания мозгов» мирным гражданам.

«В числе приоритетных направлений для данных групп Наевым определены:

  1. Пресечение распространения информации об обстрелах между боевиками различных украинских вооруженных формирований между собой, а в случае утечки данной информации, своевременное ее опровержение;
  2. Своевременное обвинение ВС ДНР в обстрелах оккупированных Киевом территорий, при ошибках украинских корректировщиков, а также для проведения продуманных провокаций и создание поводов для открытия якобы ответного огня;
  3. Активное насаждение выгодных западным странам мнений и разжигание вражды и ненависти к населению Республики со стороны людей, проживающих на оккупированных Киевом территорий для того, чтобы безвозвратно расколоть Донбасс по линии соприкосновения.

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