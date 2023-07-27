В Киеве обеспокоены: Русские могут выйти на Славянск с севера

Анатолий Лапин.  
27.07.2023 11:15
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен


Наступление ВС РФ на Купянском направлении может привести к тому, что у Украины не хватит резервов и повторится сценарий начала СВО в Харьковской области.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступление ВС РФ на Купянском направлении может привести к тому, что у Украины не...

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По мнению Бортника, это приведет к серьезному кризису для Украины.

«Россия не наступает, не считая Купянского направления, где может сформироваться существенный кризис. Мы понимаем, почему Россия наступает на Купянском направлении, пытаясь оттянуть наши резервы.

Но если наших войск там окажется недостаточно, Россия может повторить сценарий начальных месяцев войны, попытаться взять ту часть Харьковской области, включая с Изюмом и другими населенными пунктами, если она там прочувствует слабость, и попытаться снова выйти на Славянск с севера, как это уже было раньше. Поэтому ситуация там неприятная», – опасается эксперт.

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