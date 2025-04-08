В Киеве обеспокоены: В Россию вот-вот потекут огромные американские инвестиции

Вадим Москаленко.  
08.04.2025 21:25
  (Мск) , Киев
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Бизнес, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Из-за начатой Трампом торговой войны в Россию могут прийти крупные американские инвестиции.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий livе» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за начатой Трампом торговой войны в Россию могут прийти крупные американские инвестиции. Об этом...

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«Сейчас идет глобальная перезагрузка между Россией и США. Она намного больше стоит, чем квадратные километры украинской территории. Потому что это уникальные возможности для России. Как это Китай в свое время использовал – это возможности реформы, в начале 80-х годов, когда фактически Америка открыла рынок китайской продукции.

А сейчас, учитывая то, что в Америке будет достаточно много инвестиций, в тихую гавань будут заводить деньги, если продавать нигде нельзя будет. Надо инвестировать куда-то. Вот, в Россию можно инвестировать, там… в редкоземельные или в Арктику», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что в такой ситуации Украина станет всего лишь предметом торга.

«Кирилл Дмитриев же был, он ездил именно по этим делам. То есть, если Америка и Россия сойдутся по этим глобальным финансово-экономическим вопросам, и будут экономическими союзниками, вот какая ставка тут.

А Украина станет разменной монетой, как обычно, если договорятся. Но сейчас для них, и для США, и для России, пока это (Украина), скажем так, за скобками. Отложили на потом…

Я думаю, что все-таки договорятся по экономике. Потому что для России никогда не было такого уникального окна возможностей», – добавил политолог.

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