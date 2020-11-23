23.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
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В Киеве обеспокоены: Вокруг Приднестровья назревает конфликт


Избрание Майи Санду президентом Молдовы приведет к ухудшению ситуации вокруг Приднестровья, в которую может оказаться вовлечена Украина.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности.

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«Ухудшение отношений с Россией абсолютно ожидаемо от Санду. Также ожидаемо, что вокруг Приднестровья может сложиться серьезная ситуация, чреватая провокациями. Предыдущему президенту хватало ума поддерживать нормальные отношения с Приднестровьем, и население это не очень интересовало. Но те, кто поддерживают Санду, тему Приднестровья раскачивают», – сказал эксперт.

Он опасается обострения ситуации вокруг ПМР.

«Боюсь, что ситуация может оказаться очень непростой. В том числе и по отношению к Украине, поскольку Приднестровье – наш сосед. Сложно сказать, насколько зрелой будет реакция Украины в случае назревания в этом регионе конфликта. Вся внешняя политика Украины полна абсурда и малопрофессиональных решений», – сказал Шабовта.

Более подробно о заявлении Санду читайте в материале Санду начинает атаку на Приднестровье.


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