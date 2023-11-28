В Киеве обеспокоены вторым пришествием Трампа

План России якобы состоит в том, чтобы дождаться прихода к власти в США президента Дональда Трампа, сокращение им помощи Украине и накоплении собственного ресурса, чтобы провести решающее наступление в 2025 году.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Дикий считает, что в следующем году Россия не будет проводить масштабного наступления, чтобы увеличить свой потенциал.

«Уже не секрет для нас, какая вообще стратегия российской победы. Они, между прочим, хотят именно победу, ни на что другое они не рассчитывают. Так вот, их стратегия победы рассчитана на 25-й год, и она базируется на том, что пока что весь 24-й год им нужно как Мальчишу Кибальчишу – день простоять и ночь продержаться. Нет никаких больших захватнических планов на весь 24-й год. Возможно, выход на границы Донецкой области, но главное – удержать те территории, которые есть, и максимально уничтожать нас в попытке эти территории освободить. А далее у них все базируется на вере во второе пришествие. Я имею в виду второе пришествие, как они его нежно называют, Трампушки в Белый дом», – скзаал бывший каратель.

По его мнению, в России уверены, что Трамп победит и перекроет Украине поставки оружия.

«Исходя из этой концепции, им было бы выгодно на этот 24-й приморозить. Как раз не вести истощающую войну на последние ресурсы на протяжении всего года, а дождаться Трампа с тем запасом, который у них остался. И, наоборот, потратить этот год на восстановление оборонпрома, на спокойную мобилизацию, а не отправку прямо на фронт из военкоматов и так далее. А дальше вопрос: мы и союзники дадим им такую возможность или нет?», – заявил Дикий.