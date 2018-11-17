В Киеве обложили Авакова

17.11.2018

В Киеве под домом главы МВД Украины Арсена Авакова собралось порядка сотни протестующих с требованиями отставки министра.

Акция, которую транслировало «Радио Свобода», была организована «Автомайданом» и «Центром противодействия коррупции», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протестующие требовали отставки Авакова и генпрокурора Юрия Луценко, расследования резонансных нападений на так называемых активистов, а также смертей майданщицы Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета.

Участники акции, для участия в которой привели также детей, вышли с плакатами «Авакова на свалку истории», «Кто убил Павла?», «Кто заказал Гандзюк».

«Я не хочу жить в стране, где во всех регионах Кать Гандзюк просто убивают. Люди, ответственные за провал правоохранительной системы должны или пойти в отставку, или признали свою несостоятельность и попросили помощи у тех, кто это сделать может», – заявила Марина Хромых, подруга скончавшейся в больнице Гандзюк.

«Или они прекращают имитировать реформы, распределять ресурсы среди элит, из-за чего произошла революция достоинства и началась война, или мы прекращаем делать то, что делаем, не по собственному желанию – нас всех просто поубивают. Если это не остановится, активных людей в Украине больше не будет», – добавил один из «активистов».

Один из ораторов поприветствовал публику: «Доброго дня всем, кроме мусоров! Слава Украине!». Он также отметил, что Аваков – единственный министр, который не изменился за четыре с половиной года после майдана.

«МВД нарушает права человека и фактически покрывает преступников. За два года было больше 55 заказных нападений на гражданских активистов, есть смерти. За это время глава МВД сделал ноль заявлений! Когда нас убивают, он только постит в инстаграме и лайкает в твиттере записи о том, какие активисты плохие, а его ручные собаки – зоряны, шкиряки, геращенки и прочие артёмы шевченки рассказывают, что активистов можно убивать. Аваков должен уйти в отставку и понести ответственность!» – заявил пикетчик.

Протестующие под бодрые рифмы белорусских майданщиков из панк-группы «Брутто» с помощью баллонов с краской перенесли свои лозунги с плакатов на стены резиденции главы МВД, зажгли файеры и скандировали «Авакова в отставку!» и «Кто заказал Гандзюк». После финального «Слава Украине», часовой митинг закончился.