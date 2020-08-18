В Киеве обнародовали детальное «разоблачение предательства на высшем уровне» в деле «вагнеровцев»

18.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Василия Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату «вагнеровцев», отложенной главным «подозреваемым в зраде» – главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом у себя в «Facebook» написал украинский пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Служба безопасности Украины обязана открыть расследование по статье государственная измена, а Верховная рада обязана создать следственную комиссию по проверке причастности президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к утечке информации, к срыву секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов в Беларуси. Но в скандале оказалось замешано высшее руководство страны.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного дела», – сокрушался Бутусов.

Бурба

При этом он объявил о том, что настало время, когда можно озвучить цель сорванной операции СБУ.

Демченко

«Более года назад была начата операция по розыску и задержанию 28 террористов, проживающих в РФ, с целью обеспечить правосудие и пополнить «обменный фонд» для проведения обмена пленными, который блокирует Россия.

В составе группы планировали задержать – двух террористов, причастных к уничтожению «Боинга» МН-17 под Торезом; одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; одного террориста, причастного к уничтожению АН-26 близ Луганска. 9 террористов из 28 были гражданами Украины, и использовали украинские паспорта. 11 человек из группы уже находились в базе розыска «Миротворец».

Группу в СМИ назвали «вагнеровцы», но в реальном «Вагнере» большинство из них не служили. Они были наемниками, которым все равно за кого воевать. В ходе вербовки наемников они дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины – они хвастались, думая, что показывают уровень своей «квалификации».

Украинские спецслужбы обнаружили террористов. Затем предложили им выгодную работу от имени российской частной военной компании «МАР», созданной в 2014-м в Санкт-Петербурге для вербовки наемников для войны против Украины, но закрытой учредителями в 2018-м году. Работа – охрана нефтяных вышек в Венесуэле, откуда террористам поступило приглашение.

Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди). Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на один час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск – Стамбул в Турцию», – рассказал пропагандист.

Он добавил, что в соответствии с планом самолет по определенным причинам приземлился бы на Украине, «вагнеровцы» были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет.

Далее, восстанавливая хронологию событий, Бутусов рассказал, что 24 июля в ходе совещания глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию необходимо перенести, сославшись на переговоры с помощником президента РФ Дмитрием Козаком и на то, что задержание может помешать началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля.

«Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированы на рейс, и приостановка операции может привести к полному провалу. Операция готовилась больше года и связана с задержанием террористов, которые находились в розыске в Украине, и представляют интерес для правосудия Нидерландов, что никак не связано с Минским процессом. Однако Зеленский поддержал Ермака и дал приказ СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобней объясняться с Москвой», – добавил главред.

Ермак

Вследствие этого, утверждает пропагандист, 25 июля на рейс Минск-Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира, которые заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета. Вылет был назначен на 30 июля.

«Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент Лукашенко заявил, что цель группы – участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа», – раскручивал свою версию Бутусов.

Далее от Генпрокуратуры Украины 31 июля поступил запрос прокуратуре Белоруссии с просьбой об экстрадиции задержанных на Украину, однако Минск не ответил.

3 августа на совещании у Зеленского начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина – предательство.

«Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал неудовольствие, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял», – уточнил Бутусов.

А 5 августа, по его словам, Зеленский без каких-либо предупреждений и обсуждений издает указ об увольнении Бурбы и назначении нового начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Расследование провала дорогостоящей операции по захвату террористов так и не было начато.

Зеленский снижает ставки и просит на переговорах с Лукашенко передать Киеву хотя бы девятерых «вагнеровцев», у которых есть украинские паспорта.

«7 августа Путин проводит переговоры с Лукашенко о выдаче всей группы террористов в РФ. 14 августа Генпрокуратура РФ заявляет, что все задержанные в Беларуси террористы выданы в Россию», – гневно констатирует пропагандист.

Основной причиной провала спецоперации Бутусов назвал преднамеренную утечку информации с целью привлечь внимание спецслужб Беларуси к «вагнеровцам», чтобы спровоцировать их задержание и расшифровку целей их полета. При этом он резонно отметил, что отсутствие оружия и контактов с политическими движениями, а также запланированный рейс на 30 июля, свидетельствовали о том, что задержанные вряд ли могли представлять какую-то опасность для белорусских выборов за 9 дней до их проведения.

Что же касается самого факта выезда «вагнеровцев» и последующее задержание, то здесь пропагандист предположил несогласованность действий белорусской и российской спецслужб.

При этом в утечке информации на Украине он обвинил круги, «которые работают на сближение с Россией ценой любых уступок, и имеют доступ к совершенно секретной информации самого высокого допуска».

В числе обвиняемых Бутусов назвал Ермака, который из-за нежелания портить отношения с Козаком поспособствовал незапланированному переносу вылета «вагнеровцев», а также замесекретаря СНБО Руслана Демченко, которому припомнил Харьковские соглашения 2010-го года, поддержку Януковича и вообще назвал «русофилом».

Кроме того, несколько позже он, с благодарностями ссылаясь на пропагандистку Янину Соколову, опубликовал «записи вербовочных разговоров СБУ с террористами».

«Денис Харитонов, российский военнослужащий, детально рассказывает и показывает лично снятое им видео с его голосом, как он 23 июля 2014-го года сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса два украинских штурмовика Су-25 299-й бригады тактической авиации в районе села Мариновка, действуя в составе российского батальона «Степь».

Харитонов показывает два российских государственных ордена «За заслуги», одним из которых его наградил в Кремле лично помощник Путина Владислав Сурков, показывает фото, документы. Рассказывает, что стрелять из ПЗРК его научили на базе 22-й бригады спецназа ВС РФ», – сопроводил видеоролик Бутусов. Также в видео показано ещё два подобных звонка с разными фигурантами.

«Поразительно, но украинские спецслужбы проявили потрясающий профессионализм, достойный самой высокой оценки, вычислив стрелков ПЗРК, обнаружив в России тех, кто сбивал наши самолеты, установив контакт и придумав способ, как доставить негодяев на нашу территорию. Но в результате предательства Денис Харитонов снова на свободе гуляет в РФ, смотрит сейчас вместе с нами это видео и смеется. Украинцы сами спасли его от задержания, вот смешно, его “отмазали” от чудовищных преступлений, “отмазали” режим Путина от сенсационного разоблачения!» – сокрушался пропагандист.

Кроме того, он предположил, что если Харитонов был на Донбассе как раз в период катастрофы «Боинга» МН-17, то он мог бы дать ценную информацию для международного трибунала.

«Мы бы пополнили обменный фонд и помогли прокуратуре Нидерландов. Просто возмутительно, что некий предатель в руководстве Украины вместо того, чтобы привлечь к ответу Харитонова и других террористов, решил не портить отношения с Путиным и сам в последний момент «слил» секретную операцию!», – кусал локти Бутусов.

По его мнению, Зеленский обязан немедленно начать проверку «предательства в своем кабинете», в ходе которой, все без исключения участники совещания обязаны пройти проверку на полиграфе, а СБУ должна открыть уголовное дело по госизмене.

После этого президент должен немедленно уволить Демченко из комитета по разведке, а СБУ должна лишить его допуска к государственной тайне. Кроме того, пропагандист настаивает на создании Верховной радой следственной комиссии по контролю расследования, «участники совещания должны дать показания перед народными депутатами», чтобы стала ясна картина, насколько широкий объем информации «утекает из президентского кабинета» и какие еще операции разведки могли быть засвечены.

«В случае неисполнения президентом Зеленским элементарных требований по защите безопасности страны, необходима мобилизация гражданского общества. Этот провал не может остаться безнаказанным», – гневно подытожил Бутусов.