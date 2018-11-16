В Киеве обокрали соратника Яценюка

16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве неизвестные обокрали народного депутата Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Киеве.

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“ЧП произошло 14 ноября. Неизвестные украли у народного депутата портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают причастных к преступлению”, – сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 “Кража”.

Позже выяснилось, что ограбленный оказался членом партии Арсения Яценюка “Народный Фронт” Ярославом Едаковым.

Злоумышленники украли у Едакова портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы.

К слову, по данным сайта Верховной Рады Украины, Ярослав Едаков является членом Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, в парламент он прошел под 77 номером партии “Народный Фронт”.