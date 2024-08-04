В Киеве обрисовали идеальные сценарии для Украины, США, России и Китая

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Украина с тревогой наблюдает за итогами обмена заключенными между США и Россией, «который показывает, что Москва и Запад могут договариваться», пишет принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу американское издание The Washington Post.

«Известие о сделке с заключёнными – результат многомесячных кропотливых и сложных дипломатических переговоров между Вашингтоном и Москвой– заставило некоторых украинцев насторожиться», говорится в статье.

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По данным WP, причина такой настороженности в том, что в Киеве уже давно опасаются, что США могут тайно договариваться о мире на Украине за спиной Киева.

Издание напоминает, что украинские официалы настаивали на том, чтобы Байден соблюдал обещание «ничего об Украине без Украины»

«Украина сейчас слишком независима, чтобы ее обходили стороной во время любых потенциальных переговоров», – цитирует издание советника главы Офиса президента Зеленского Михаила Подоляка.

В материале отмечают, что у Киева есть веские основания для беспокойства по поводу того, что его могут заставить пойти на компромиссы, напомнив, что 10 лет назад, после начала война на Донбассе, лидеры Франции и Германии Олланд и Меркель подтолкнули Порошенко подписать Минские договоренности на условиях, которые в Киеве считали крайне невыгодными для себя.

Впрочем, как думает процитированный в материале WP украинский конфидент издания, «успешные обмены пленными не означают переговоров о прекращении войны».

«Украина остается открытой для переговоров, которые будут честными и будут соответствовать международному праву», – настаивает он.

Анализируя вероятность заморозки конфликта в этом году или в начале следующего, украинский политолог Вадим Денисенко указывает на две прямо противоположные концепции на этот счет, которые соперничают в американских политических кругах.

«Одна предполагает возможность этой заморозки. Вторая, исходя из плана Помпео, предусматривает войну еще год-два. За это время в России окончательно будут уничтожены (благодаря ВСУ) советские запасы танков, БМП и самолетов, а значит, в перспективе до 5-7 лет, как минимум, Россия физически не сможет угрожать НАТО. Достоверность второго сценария сейчас выглядит более вероятной, особенно ввиду того, что Путин сам себя загнал в ловушку и не может радикально снизить свои требования», – говорит он.

Денисенко называет «идеальным сценарием для США»– максимальное ослабление РФ с последующим ее разворотом в сторону Запада и отрывом от Китая. Для КНР же, по его словам, идеальный сценарий – ослабление России и максимальная привязка к Китаю.

«В то же время РФ не имеет технологической возможности без США или КНР строить сильное региональное государство в перспективе 10-15 лет. Деградация (технологическая) российской экономики началась уже сейчас. При таких вводных Путину крайне важно было бы останавливать войну сейчас и пробовать заигрывать с Пекином и Вашингтоном одновременно, но выглядит так, что он явно не готов к серьезным уступкам. И главная причина – это признать, что Россия не третий полюс мира», – считает украинский политолог..

Видит Денисенко и угрозы для Украины в таких сценариях.

«Что касается Украины, то мы должны понимать: Путин хочет повторить на нашей территории историю конца XVIII века, которая известна как три раздела Польши. Но тогда это удалось сделать, прежде всего, из-за международной коалиции по поддержке этого процесса. Сейчас наша главная дипломатическая задача – не дать возможности сформировать даже намеки на такую коалицию. Если кто-то считает, что это невозможно, тот глубоко заблуждается», – предупреждает Денисенко..