В Киеве обрушились на Запад за бредовую оценку военного потенциала России

Игорь Шкапа.  
27.11.2023 18:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


России, вопреки всем прогнозам, удался эффективный запуск военной промышленности.

Об этом в эфире видеоблога «В гостях у Гордона» заявил экс-сотрудник внешней разведки КГБ СССР, доцент кафедры психологии Киевского университета имени Шевченко Александр Зеленько, обративший внимание на прогнозы украинских и западных спецслужб о крахе экономики России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России, вопреки всем прогнозам, удался эффективный запуск военной промышленности. Об этом в эфире видеоблога...

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«Думаю, после этой войны помимо мема «британские ученые установили» – будет мем «западные аналитики оценили». Оценка военного потенциала России оказалась абсолютно бредовой. Они смогли создать очень мощную военную промышленность, которая полностью перекрыват все их потребности», – сказал Зеленько.

Он добавил, что если ежемесячно украинская армия получает 13 – 15 артсистем, то российская – 200».

«И каждый месяц этот размах увеличивается. В танках, снарядах, патронах, машинах – во всем. Плюс не надо забывать, что эта промышленность заточена под дешевое и массовое производство. А вот, хорошее западное оружие – оно очень нежное и хрупкое», – говорит бывший разведчик.

Он похвалил западные гаубицы за точность плюс минус семь метров, но указал, что после небольшого количества выстрелов «ствол начинает деформироваться», после чего эта гаубица «бьет куда попало». Тогда как советская гаубица 60-х годов «как била плюс минус 20 метров, так и бьет».

«Танк Т-72 показал себя лучше на нашем театре боевых действий, чем «Леопард», тем более в тех огромных количествах, которые приходят из России, и тех мизерных, которые приходят с Запада», – резюмировал Зеленько.

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