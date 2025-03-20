В Киеве обсуждают, как обойти временное перемирие и бить по энергетике

Анатолий Лапин.  
20.03.2025 11:21
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Диверсии, Россия


Чтобы сделать невозможной работу Запорожской АЭС на Крым, Украина может нанести упреждающий удар по подстанции в Джанкое еще до подписания перемирия, которое сейчас обсуждается.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы сделать невозможной работу Запорожской АЭС на Крым, Украина может нанести упреждающий удар по...

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«Это же только договоренности, это только сам механизм отрабатывается, правильно? То есть, говорить о том, что есть уже выход на непосредственно остановку нанесения обоюдных ударов нет – сегодняшняя ночь яркое тому свидетельство. Соответственно, у вас есть гарантии, что до момента выхода на договоренности не будет нанесен удар по джанкойской подстанции, который сведет на нет возможности Российской Федерации в эксплуатации Запорожской электростанции?

Либо же, наоборот, более экономичным путем пойдут – неизвестные диверсанты подорвут линии электростанции. Доказать причастность украинской стороны практически невозможно», – заявил Снегирев.

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