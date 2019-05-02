В Киеве обсуждают кандидатуру на пост главы администрации президента Зеленского

02.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Если Владимир Зеленский назначит юриста предвыборного штаба Андрея Богдана главой Администрации президента, то это серьезно ударит по будущему президенту, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в интервью киевскому изданию ТһеБабель рассказал бизнес-партнер и друг Зеленского Сергей Шефир.

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“Это назначение будет большим ударом. Владимир еще не окреп, а тут начнут говорить… Тем более что тема уже муссировалась. Он (Богдан – Ред.) очень нам помог. Мое мнение: если его назначат главой АП, то все сразу неоправданно набросятся. Хотя он работал с очень разными людьми: с (бывшим министром обороны Анатолием) Гриценко, (экс-премьер-министром Николаем( Азаровым, (олигархом Игорем) Коломойским, с нами. В своей сфере у нас он был двигателем, который сильно помогал”, – подчеркнул он.

Шефир добавил, что во время предвыборной гонки Богдан выполнял роль “подсказчика”.

“Он объяснял, что вот это о нас не просто так сказали — скорее всего, преследовали такую цель. Это человек, знающий какие документы куда нужно подать, и чего не стоит делать, чтобы не подставиться. Советник? Интерпретатор? Не знаю, я не разбираюсь в определениях. Словом, мы вошли (в кампанию) связкой, и он был в этой связке”, – рассказал он.

Еще Шефир сообщил, что Богдан – креатив с юридической платформой и отличным чувством юмора.

“Он сильный, умеет продавливать какие-то вопросы, настаивать. Нам это было очень полезно. Я считаю, что он сделал здесь большую работу”, – добавил он.

Ранее доверенное лицо избранного президента Украины Вадим Галайчук заявил в эфире телеканала ZIK, что Зеленский уже определился с кандидатурой на должность главы АП. При этом фамилии кандидата Галайчук не назвал.

“Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой АП”, – сказал Галайчук.

Он также добавил, что это публичный человек.