В Киеве обсуждают назначение российского чиновника ельцинских времен

25.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кабинет Министров Украины опроверг информацию о назначении советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука гражданина России Сергея Алексашенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба правительства.

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“За последние два дня в СМИ начала распространяться информация о возможном назначении гражданина РФ Сергея Алексашенко советником Премьер-министра Украины. Эта информация не соответствует действительности. Гражданин Алексашенко не является советником Премьер-министра Украины”, – говорится в заявлении.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что советником Премьер-министра Алексея Гончарука на общественных началах планируют назначить бывшего российского чиновника Сергея Алексашенко. Алексашенко – российский общественный и государственный деятель, заместитель министра финансов РФ и первый заместитель председателя правления Центрального банка России в 1995-1998 годах. Покинул РФ в 2013 году.