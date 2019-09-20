В Киеве обсуждают планы демонтажа газотранспортной системы

20.09.2019, Киев, Максим Карпенко

После окончания срока действия договора на транзит российского газа, украинская газотранспортная система будет закрыта и демонтирована.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, украинский транзит нужен России на короткое время, пока в полную мощность не заработает обходной газопровод «Северный поток-2».

«Украине в нынешней ситуации сохранить транзит будет крайне сложно. У «Газпрома» есть интерес в продлении или подписании нового соглашения по транзиту на год, пока не начнет работать на полную мощность «Северный поток-2» и «Турецкий поток», именно та его часть, которая рассчитана для поставок газа потребителям в странах Южной Европы…

Если транзит российского газа будет менее 30 миллиардов кубометров в год, ее поддержание в рабочем состоянии становится нецелесообразным. Учитывая ситуацию, которая складывается вокруг транзита российского газа, я думаю, что к сожалению, Украина не сможет сохранить объемы транзита на уровне более 30 миллиардов кубометров природного газа в год. Это приведет к тому, что система должна будет быть закрыта и, возможно, демонтирована», – заявил Кава.