В Киеве обсуждают психологическую травму Зеленского

05.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

В ходе недавней встречи президентов США и Украины было заметно, что Дональд Трамп указал Владимиру Зеленскому, где он находится, и кем он его считает.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlife.TV» заявил политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп всем показывал, что у него сильное рукопожатие. Помните, как Макрон из последних сил, красный, пожимал эту руку?

Ничего подобного не было с Зеленским. Все было сказано в разговоре. Зеленского никто не мучал. Вот хорошо было видно, что Трамп не пытался как в реслинге.

Зеленскому это еще обиднее. Трамп еле помещался в красивом кресле, а Зеленский сидит на маленьком пуфике, и половину кресла он мог еще кому-то уступить, а лицо такое, выражающее недоумение – «куда он попал?».

Это наш президент, и мы должны делать так, чтобы он быстро восстановился после психологического удара свое состояние. Это очень важно», – призвал Небоженко поддержать главу государства.