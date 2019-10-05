05.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Колониальная демократия, Политика, США, Украина
Просмотров:

В Киеве обсуждают психологическую травму Зеленского

В ходе недавней встречи президентов США и Украины было заметно, что Дональд Трамп указал Владимиру Зеленскому, где он находится, и кем он его считает.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlife.TV» заявил политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Трамп всем показывал, что у него сильное рукопожатие. Помните, как Макрон из последних сил, красный, пожимал эту руку?

Ничего подобного не было с Зеленским. Все было сказано в разговоре. Зеленского никто не мучал. Вот хорошо было видно, что Трамп не пытался как в реслинге.

Зеленскому это еще обиднее. Трамп еле помещался в красивом кресле, а Зеленский сидит на маленьком пуфике, и половину кресла он мог еще кому-то уступить, а лицо такое, выражающее недоумение – «куда он попал?».

Это наш президент, и мы должны делать так, чтобы он быстро восстановился после психологического удара свое состояние. Это очень важно», – призвал Небоженко поддержать главу государства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть