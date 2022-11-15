В Киеве обвинили начальника ГУР Украины в выходе ВС РФ из Херсона

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Новости Украины

Начальник разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов намеренно вбрасывал в украинскую повестку информацию о том, что русские подготовили в Херсоне ловушку для ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Руководитель ГУР Минобороны Буданов в развёрнутом интервью «Украинской правде» говорил, что Херсон превратится в ловушку. Что русские пытаются втянуть ВСУ в уличные бои. Так как уличные бои высокой интенсивности, вероятен был высокий коэффициент гибели личного состава ВСУ. В этой информации усомнился министр обороны Резников. Кроме того, опять вопрос к Буданову. О какой ловушке говорится?», – недоумевает Снегирев.

«Еще один пример, когда 11 числа, когда продолжалась деоккупация Херсона, продолжалась более чем успешно, на сайте, который связан с ГУР Минобороны Украины, появляется статья Машковца. Он развернуто даёт сценарий деоккупации правого берега Херсона, Херсонской области, и заявляет о гипотетическом характере вывода российских войск с правого берега. Это при том, что 22 октября началась плановая эвакуация российских войск под прикрытием гражданского населения. Только за этот период гражданского населения было вывезено принудительно более 100 тысяч. Почему ГУР Минобороны об этом не было проинформировано, для меня открытый вопрос, на который я бы хотел услышать ответ», – сказал украинский эксперт.

«Я хочу сказать, что информация главного управления разведки МО Украины должна стать предметом серьёзных разговоров, соответственно, как в Генштабе ВСУ, так и в офисе президента», – потребовал Снегирев.