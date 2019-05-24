В Киеве обвинили Россию в «оккупации» критической инфраструктуры Украины

24.05.2019, Киев, Владимир Гладков

РФ «оккупировала» телевизионные частоты и вышки на территории давно вернувшегося в Россию Крымского полуострова.

Об этом в ходе форума возмущённо поведала замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если возвращаться к 2014 году. Произошла оккупация. Но оккупация не только территории, но и инфраструктуры. Например, в Крыму сегодня Российская Федерация через «Роскомнадзор» и разрешения, которые дают вещателям, они незаконно вещают и используют 503 частоты. То есть это и локальные СМИ, и национальные СМИ российские, которые на украинских частотах, утверждённых ITU, это Международный союз электросвязи, который является специализированным учреждением Организации Объединённых Наций.

Они вещают на наших частотах, и, конечно, есть законы, поэтому Украина имеет полное право глушить этот сигнал, либо делать всё для того, чтобы это вещание остановить», – уверена Джапарова.

Также пропагандистка пожаловалась на то, что продолжается вещание российских СМИ на территориях Херсонской области и Донбасса.

«Кроме всего того, что она оккупировала территории, она оккупировала инфраструктуру. Это телевизионные вышки, через которые мы имели телевизионное вещание: и аналоговое, и цифровое.

Такая же ситуация на востоке, крупнейшие вышки, которые обеспечивали вещание не только на тех территориях оккупированных, а и в том числе, на тех территориях, которые мы до сих пор контролируем: Херсонская область, Луганская, Донецкая область – вещание с высоченных вышек на тех территориях добивает сегодня на нашу территорию, они сегодня в таком состоянии, что можем слышать, принимать сигнал пропагандиста, фактически, и здесь уже вопрос того, что Украина с этим делает. Опять-таки, глушение – это не вопрос, в этом смысле, ограничения доступа к информации, а вопрос безопасности себя», – переживает Эмине Джапарова.