В Киеве обвинили Турцию в жадности и воровстве украинского зерна

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Турция закрывает глаза на протесты Украины и с целью наживы на перепродаже принимает у себя российские сухогрузы, везущие зерно из занятых русской армией Запорожской и Херсонской областей.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский дипломат Александр Хара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сложность в чём: это зерно – украинское, украденное из оккупированных территорий, и очень сложно нам это доказать. Безусловно, есть фермеры, которые могут это засвидетельствовать, могут быть спутниковые снимки и другие вещи. К слову, месяц назад британское правительство выделило полтора миллиона фунтов стерлингов для того, чтобы создать технологические возможности определения, украинское это зерно или нет. Но русские уже используют смешивания нашего зерна со своим зерном для того, чтобы усложнить эту процедуру. С юридической точки зрения, есть сложности доказать, что это краденое зерно. Суд не принимает доказательства журналистских расследований – их очень много, в том числе, и украинских журналистов и экспертов, помним «Нью-Йорк Джорнал» или «Нью-Йорк Таймс», они публиковали большой материал, показывали практически поминутно, как краденное зерно загружали и разгружали это в турецких портах», – негодовал эксперт.

Попутно Хала упрекнул турецкие власти в причастности к «незаконному обороту РФ» украинских зерновых культур.

«Поэтому это больше политический вопрос, нежели юридическое. Готова ли Турция, вопреки собственной жадности к этому зерну, чтобы оно у нее было, не смотреть на то, что Россия делает с Украиной, и фактически являться вором? Не только убийцей и насильником, но и большим вором того, что принадлежит Украине», – возмущался киевский дипломат.