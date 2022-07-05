В Киеве обвинили в госизмене военного, сдавшего России без боя единственную украинскую подлодку

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Новости Украины

В Киеве сообщили о подозрении в госизмене экс-командиру подводной лодки «Запорожье», который в 2014 году сдал русским единственную украинскую субмарину без боя.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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«Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене капитану І ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым. В 2014 году во время российской оккупации и блокировки подводной лодки «Запорожье» – командир сдал единственную украинскую субмарину без боя. Предав присягу он дал присягу вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском Черноморском флоте», – говорится в сообщении.

Как отметили в ГБР, «сейчас предатель на должности заместителя командира 4 отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ воюет против Украины».

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Следователи ГБР сообщили военному о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). На Украине ему грозит лишение свободы до 15 лет.

Ранее ГБР уже сообщало о подозрении капитану российского крейсера «Адмирал Макаров» и командиру ракетного катера «Вышний Волочок». Они также по версии киевской спецслужбы предали Украину в 2014 году, перейдя на службу в российский флот после присоединения Крыма в РФ.