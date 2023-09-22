В Киеве обвинили в ракетных ударах российских энергетиков

Вадим Москаленко.  
22.09.2023 15:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


В регулярных ударах ВКС РФ по инфраструктурным и военным объектам на Украине якобы виноваты русские подрядчики, которые занимались ремонтом украинских энергосетей.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В регулярных ударах ВКС РФ по инфраструктурным и военным объектам на Украине якобы виноваты...

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«Укрэнерго» заключило соглашение, и минимум полмиллиарда выделено корпорации «Союз», которую возглавляет Приходько Игорь Владленович.

Удивительная ситуация – Владленович награждён Путиным орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. А этот орден предоставляется исключительно гражданам РФ.

Второе – это корпорация «Союз» в 2021 году выполняла работы по строительству базы подводных лодок Черноморского флота РФ в Новосибирске. И лично этот Приходько Владленович подписывал соглашение», – сказал Мосийчук.

По мнению радикала, именно Приходько и его компания якобы находят цели для ударов ВКС РФ.

«Как вы думаете, на кого этот человек работает? Вот, откуда они [русские] берут объекты. Чему удивляться, если ремонтом этих объектов занималась корпорация, которая делала энергетическую составляющую базы подводных лодок Черноморского флота, которые являются носителями крылатых ракет, которые бьют по нашим объектам. Это нонсенс.

Обращаюсь в СБУ, в правоохранительные органы, чтобы они обратили на это внимание», – подытожил Мосийчук.

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