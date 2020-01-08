В Киеве обвинили Зе-Раду в циничном ущемлении главных кормильцев Украины

08.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская экономика держится вовсе не на кредитах МВФ, а на «заробитчанах», которые присылают в страну в разы больше денег.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За 2019 год заробитчане перечислили на Украину почти 12 миллиардов долларов. Сравните это с тем одним, или полутора миллиардами, что нам в последнее время давал МВФ.

Заробитчане помогают украинской экономике на порядок больше, чем международные финансовые институции. Вот, кому надо быть благодарным, что у нас вообще не произошёл обвал», – отметил он.

Однако Андрей Павловский возмутился антисоциальной политикой украинского правительства по отношению к семьям основных кормильцев страны.

«И, кстати, что правительство делает с семьями заробитчан? Пишет в правилах начисления субсидий такую норму, что семья, в которой есть хотя-бы один член, который временно не платит единый социальный взнос – вся семья в целом лишается права на получение субсидий.

А это, в первую очередь, бьёт по семьям заробитчан. Потому что человек, который находится на временных или постоянных заработках за границей, не может выплачивать единый социальный взнос, потому что его физически нет в стране.

И, таким образом, они вдвое сократили количество получателей субсидий», – возмутился эксперт.