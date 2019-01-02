В Киеве обвиняют Москву в намерении захватить Белоруссию

02.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Москва имеет экономические рычаги давления для принуждения Белоруссии к вхождению в состав России по аналогии с Крымом.

Об этом в эфире телеканала «UATV Russian» заявила директор Центра Балто-Черноморских исследований, экс-мэр приграничного украинского города Рава-Русская Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Лукашенко, как опытный политик, который много лет у власти, пытался разными методами и способами уходить от исполнения этого договора (договора о Союзном государстве от 1999 года – прим. ред.). И, что греха таить, ему это удавалось. До декабря 2018 года.

В Российской Федерации, действительно, посчитали, что пора заняться имплементацией этого договора, и поставили условия: или вы не будете получать от нас льгот, а мы сейчас говорим о льготах на нефть, которые они получали несколько лет подряд. И, действительно, получение нефти по внутренним российским ценам давало им маржу и возможность зарабатывать в экономику многие миллиарды долларов на протяжении этих лет.

Уже эксперты говорят, что если этих льгот не будет, Белоруссия в течении 2-3 лет потеряет 10 миллиардов долларов. Для закрытой экономики Белоруссии это ощутимый удар», – отметила она.

По мнению экс-чиновницы, интеграция Белоруссии нужна Владимиру Путину для того, чтобы остаться первым лицом государства.

«Почему Путин сейчас это сделал? Потому, что у него уже предельный срок пребывания на должности президента, и он должен был бы придумать какой-то вариант как выйти из этого состояния не нарушая, или внеся соответствующие изменения в Конституцию Российской Федерации, и остаться царём, королём, и как бы он себя не называл, но – первым лицом государства.

Второе – это пропагандистская эйфория от «Крым наш». Они подняли волну, подняли эмоции, и действительно, года эта эйфория, эта неоимперскость взыграла в людях, то эти эмоции надо чем-то поддерживать.

За 4 года увидели, что не работает «Крым наш», что много издержек, Керченский мост на фоне ухудшающейся ситуации с экономикой, когда пенсии, много протестов и так далее. А теперь «Беларусь наш», «Белоруссия наша», которая, действительно, потеряла часть своего суверенитета», – добавила эксперт.

При этом Верещук похвалила Лукашенко за экономическое двуличие, позволяющее ему зарабатывать за счёт Украины.

«Конечно, можно его (Лукашенко – прим. ред.) уличать в выгоде, которую сейчас получает Белоруссия, сумев сориентироваться. Запретили полёты в Россию напрямую, все летают авиа, открыли сотни новых рейсов.

Нефть, ну что греха таить, мы тоже получаем белорусскую нефть из России. Наши заправочные станции бензин – это Белоруссия. Ну, и креветки и так далее. То есть, он сумел использовать ситуацию, но не во вред нам», – резюмировала она.