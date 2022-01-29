В Киеве обвиняют США: «нападение России» – спектакль, чтобы легализовать автономию Донбассу

Новости Украины

Раскручиваемая на Западе тема угрозы российского вторжения – спектакль, разыгранный с целью принудить Украину уже весной легализовать автономный статус Донбасса.

Об этом в своём блоге пишет поддерживавший Евромайдан политолог Юрий Романенко, против которого в РФ было возбуждено уголовное дело за призывы убивать работающих на Донбассе российских журналистов.

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«Американцы уже и не знают, что еще такое ляпнуть, чтобы мы обосрались. При этом все в кулуарах знают, что на весну готовятся пропихивать Минск-2 через парламент. Одна из самых грандиозных постановок в истории человечества», – написал Романенко в своём блоге.

Он считает, что украинские националисты должны давить на власть и депутатов Верховной рады, чтобы они не голосовали за легализацию федеративного устройства Украины – в противном случае Романенко грозит гражданской войной.

«Депутат, который будет нажимать на зеленую кнопку, должен понимать, что он своей рученкой развяжет еще большую войну, замажет свои руки кровью десятков, сотен тысяч людей, принесет страдания миллионам. И это будет его персональная ответственность, и его, его род будут проклинать десятки миллионов людей в следующие десятилетия. Момент голосования по Минску-2 покажет, за 30 лет Украина позврослела или осталась дебилковатым переростком, который ссыт под себя от открика воспитателя. Если мы прокатим Минск-2, то это будет наше первое взрослое решение за 30 лет. Да, за него, возможно, придется нести лишения, нам обрежут газ или создадут какие-то другие проблемы. У нас может уменьшиться благосостояние и будут другие беды. Однако, это будет наше решение, которое нам нужно принять вопреки обстоятельствам, давлению наших «партнеров», России. Но мы будем потом пенять только сами на себя, а не оправдывать свое жалкое состояние, что нам это все навязали», – комментирует политолог.

Живущий в США бывший советник президента РФ либерал Андрей Илларионов полагает, что Владимир Зеленский согласится на голосование за Минск-2, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Илларионова, об этом свидетельствует поведение власти и заявления чиновников. А нагнетание военной обстановки, как считает эксперт, – это лишь способ ускорить реализацию соглашений.

«Это действия по подготовке к осуществлению «Минских соглашений». То, что за этим последовало на следующий день – встреча политических советников в Нормандском формате в Париже – и это шаг по подготовке к осуществлению «Минских соглашений». Те договоренности, которые там были достигнуты, а они достигнуты, и стороны взяли две недели якобы для продумывания, для подготовки и украинского общества, и украинской власти к осуществлению «Минских соглашений». Вы посмотрите, что они сказали и о чем все пресс-релизы и коммюнике – они сказали о том, что готовятся к исполнению «Минских соглашений». Вы помните, о чем говорили представители власти, начиная от президента и руководителя администрации в декабре, когда собирали всех дипломатов украинских в Карпатах? Десять шагов. О чем десятый шаг? Об осуществлении «Минских соглашений» с кластерами Макрона, с «формулой Штайнмайера». Все прямым текстом. О чем нам рассказал сейчас, выступая, например, в эфире Атлантического совета чуть больше недели назад руководитель Офиса президента? О том, что Украина будет исполнять «Минские соглашения». Еще раз скажу – это не Путин говорит, это не Лавров говорит, это говорит сегодняшняя украинская власть… Эта тема не умерла, она сейчас возрождена и сейчас все силы мобилизованы и брошены на то, чтобы эти так называемые «Минские соглашения», которые нацелены на уничтожение суверенитета, независимости, свободы Украины, попытаться реализовать. Как – другой вопрос, но мы видим, как это делается – с помощью организации паники, с помощью угроз, с помощью бряцанья оружия, с помощью «пятой колонны», как это всегда в таких случаях бывает», – заявил Илларионов в эфире ток-шоу Савика Шустера.