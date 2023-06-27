В Киеве обвиняют Запад в нежелании уничтожить Россию

Вадим Москаленко .  
27.06.2023 20:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Несмотря на публичные заявления о противостоянии с Москвой и поддержку Украины, страны западного блока не хотят неподконтрольного им развала России.

Об этом в эфире телеканала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на публичные заявления о противостоянии с Москвой и поддержку Украины, страны западного блока...

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«Судя по высказываниям западных дипломатов, высокопоставленных представителей администрации президента – они хотят ослабления Путина, но не распада России. Потому что на данном этапе возникает вопрос, кто будет контролировать ядерное оружие», – сказал Карасев.

Он пожаловался, что страны западного блока не хотят быстрого и неподконтрольного им развала России.

«Западные столицы сначала были растеряны, а затем озадачены всем тем, что происходит на улицах Ростова, а затем и что происходит в Москве.

Я бы не сказал, что они радовались, потирали руки, злорадствовали, нет. Первое моё впечатление – что были озадачены, а что это происходит. И они не знали, что с этим делать, как это купировать, как это будет развиваться.

И мне кажется, они вздохнули с облегчением, когда этот мятеж был купирован, причём в таких формах», – добавил политолог.

По его мнению, Запад не станет помогать Украине в войне против России больше, чем уже это делает.

«Это значит, что Украину будут и дальше сдерживать, если Украина и дальше будет наращивать свои активные боевые усилия, и будет стремиться к полной победе», – подытожил он.

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