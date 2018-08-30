В Киеве обвиняют Запад в отказе от предоставления реальной помощи

30.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Если бы Европа и США были заинтересованы в реальном подъёме украинской экономики, они бы давали безвозвратные деньги, а не кредиты на невыгодных условиях.

Об этом в эфире канала «NewsOne» заявил украинский экономист Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается условий Евросоюза (о предоставлении Украине транша на миллиард евро – ред.), во-первых, это не помощь, это кредит. Да, он лучше, чем от МВФ, он рассчитан на более долгий период. Это не «допомога».

Когда США были заинтересованы в том, чтобы какая-то страна экономически или социально поднялась, они давали безвозвратные деньги, причём это могли быть и десятки миллиардов. Та же Польша получает помощь до сих пор, в этом году последний год, это десятки миллиардов евро. При такой помощи на Украине бы тоже было всё хорошо. Посмотрим, как Польша будет жить без этой помощи», – заявил Степанюк.

«Допомога» – это когда даются деньги пусть под соответствующие программы, но безвозвратно. А когда дают кредит на очень тяжёлых условиях, то из экономических наук известно, что кредит ухудшает положение в следующий период времени», – добавил украинский эксперт.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», экономист Виктор Скаршевский отметил, что «дешевые» кредиты МВФ обходятся Украине гораздо дороже их стоимости.