В Киеве обьяснили, чем опасны для Украины российские удары по мосту через Днестровский лиман

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Новости Украины

Российские военные нацелились на мост через Днестровский лиман из-за его важности в вопросе обеспечения всей южной Бессарабии. Кроме того, речь идет об ударе по экономической составляющей подконтрольной Киеву части северного Причерноморья. Об этом заявляет украинский военный эксперт Сергей Грабский в интервью киевскому информагентству УНН.

«Нанесение удара по мосту, идущему через Затоку, – это фактически удар по всем вопросам обеспечения и контроля над всей южной Бессарабией», – отметил эксперт.

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По словам украинского эксперта, в планах России, среди прочего, разрушение экономической основы киевского режима в южном регионе Украины.

«В краткосрочной перспективе, разрушив мост, российские войска могли бы ослабить позиции украинской армии, а в далекой, в случае полного уничтожения моста, это значительно усложнило бы логистику и торгово-экономические отношения между всем миром и Украиной, которая до сих пор может использовать порты Рени и Измаил. Зная, насколько ограничена пропускная способность этой дороги, мы понимаем что отсутствие альтернативного пути, а именно пути через Днестровский лиман, значительно усложняет логистику и доставку грузов из и в порты Измаил и Рении», – сокрушается украинский эксперт.

Кроме того, отметил украинский эксперт, мост через Затоку так важен еще и потому, что это – единственная дорога, по которой Украина может осуществлять перемещение своих подразделений на этом направлении.

«Через Маяки формально осуществлять перемещение наших подразделений не удастся, ведь они будут идти через молдавскую территорию – это в свою очередь может привести к существенному замедлению перемещения войск, что является недопустимым», – признает украинский эксперт.

Напомним, 10 мая российские ВКС в четвертый раз нанесли ракетный удар по стратегическому мосту через Днестровский лиман в Одесской области.