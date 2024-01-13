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Глава киевского террористического режима Владимир Зеленский и его подельники ни за что не согласятся на прекращение огня, потому что это будет означать прекращение западного финансирования. Напротив, украинская верхушка всеми силами старается радикализировать повестку и заинтересована в нарастании антироссийской истерии.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда ты выступаешь на международной арене и представляешь свою страну, то ты должен показывать максимальную уверенность, максимальную концентрацию и мобилизацию. А если ты начнёшь говорить о каких-то проблемах, то моментально расслабишь эту пружину помощи, благодаря которой мы ещё получаем какие-то деньги, какую-то поддержку. То есть, как только Украина начнёт ослаблять информационную повестку, мы моментально увидим падение интереса к Украине и сокращение помощи. Это, если хотите, законы жанра», – сказал Кущ.

Он подчеркнул, что по этой причине Владимир Зеленский не может даже заговорить о перемирии, ведь это станет концом ля ВСУ.

«Как только ты начнёшь говорить, что, возможно, нужна пауза, и так далее, моментально объёмы помощи снизятся в разы. Не достигнув ещё мира, наши партнёры уже потеряют к нам интерес», – добавил эксперт.