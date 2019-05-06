06.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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В Киеве объяснили, почему Россия не сможет «поглотить» Белоруссию

Россия и Белоруссия в ближайшее время не смогут стать единым государством, поскольку белорусский президент не уступит свой пост.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил эксперт-международник «Украинского института будущего» Игорь Тышкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия в ближайшее время не поглотит Белоруссию. Потому что, первое, в отличие от Януковича, у Лукашенко в пирамиде ценностей на первом месте стоит власть, и только после – признание и деньги. Разумеется, варианты «премьер» или «губернатор» для него не подходят. Вариант домика под Москвой тем более.

Второе – это количество врагов, в том числе в российской элите, в европейской и в белорусской. Тут вопрос не только политической власти, а вопрос выживания», – отметил он.

Также, по мнению Тышкевича, в Белоруссии якобы стремительно набирает силы антироссийская оппозиция.

«Третье – позиция значительной позиции белорусских элит. Всё-таки, на Украине на это часто не обращают внимания, но в Белоруссии происходит смена поколений. И позиция значительной части новых белорусских элит скорее не пророссийская. Я приведу слова работника администрации президента. В 2010 году он был Министром торговли Белоруссии (Валентин Чеканов – прим. ред.) в интервью украинскому журналу «Корреспондент»: «Увлекаться одним партнёром глупо, да и не выгодно», – добавил эксперт.

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