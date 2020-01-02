В Киеве объяснили, почему Запад закрывает глаза на украинский нацизм

02.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Европа и Америка прекрасно осведомлены о процветании неонацизма на Украине, однако не спешат останавливать этот антироссийский проект, потому что считают РФ гораздо большей угрозой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа, в основном, закрывает глаза (на украинский неонацизм – прим. ред.). Причём зажмуриваются до крайней степени. Хотя им известно о том, что здесь происходит. Я уже не один раз об этом беседовал как с разными политиками, так и журналистами на Западе – как в Европе, так и в Америке.

Тем, не менее, особенно в Америке, существует такая точка зрения, что, пока есть конфликт с Россией, этот вопрос подниматься не будет. Потому что они считают, что по степени серьёзности эти вещи не сопоставимые», – отметил эксперт.

Однако, по его мнению, Европе, всё-таки, придётся обратить внимание на происходящее и заняться денацификацией Украины.

«Тем не менее, это всё видно, это никуда не уйдёт. Если Украина идёт европейским путём, как заявлено в Конституции, с этим придётся работать, это однозначно.

И это проявление исторической шизофрении, когда людям сначала одно, в течении 30 лет вдалбливали, а потом будет такая же денацификация», – резюмировал Долинский.